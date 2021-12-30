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Foreign Policy: Байден не может решиться ввести санкции против России

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 17:26
Политика
Foreign Policy: Байден не может решиться ввести санкции против России
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 30 декабря. Авторы Foreign Policy Бенджамин Шмитт и Пол Массаро осудили политику президента США Джо Байдена в отношении России. По мнению журналистов, лидер Америки не может решиться ввести санкции против Москвы.

Шмитт и Массаро похвалили новую стратегию Байдена по борьбе с коррупцией. Она была озвучена на «Саммите за демократию». Однако идея не может быть реализована полностью без санкций против определенных государств. Среди них и Россия, считают авторы.

У Байдена была возможность ввести ограничения в отношении Москвы, убеждены журналисты. Но американская сторона этого не сделала.

Ранее Евросоюз решил продлить экономические секторальные санкции против России еще на полгода. Такую позицию поддержали лидеры 27 государств.

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Все новости / Политика / Foreign Policy: Байден не может решиться ввести санкции против России
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