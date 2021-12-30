Foreign Policy: Байден не может решиться ввести санкции против России

Вашингтон, 30 декабря. Авторы Foreign Policy Бенджамин Шмитт и Пол Массаро осудили политику президента США Джо Байдена в отношении России. По мнению журналистов, лидер Америки не может решиться ввести санкции против Москвы.

Шмитт и Массаро похвалили новую стратегию Байдена по борьбе с коррупцией. Она была озвучена на «Саммите за демократию». Однако идея не может быть реализована полностью без санкций против определенных государств. Среди них и Россия, считают авторы.

У Байдена была возможность ввести ограничения в отношении Москвы, убеждены журналисты. Но американская сторона этого не сделала.

Ранее Евросоюз решил продлить экономические секторальные санкции против России еще на полгода. Такую позицию поддержали лидеры 27 государств.