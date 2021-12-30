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Шура хотел подать в суд на близких, которые заставляли его лечиться от алкоголизма

Шоу-бизнес
Шура хотел подать в суд на близких, которые заставляли его лечиться от алкоголизма
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 30 декабря. Исполнитель хита «Ты не верь слезам» Шура признался, что близкие заставляли его лечиться от алкогольной зависимости. По словам певца, из-за этого он даже хотел подавать на них в суд.

Артист рассказал о своем пристрастии к спиртным напиткам в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!». Как отметил исполнитель, бывали случаи, когда он сходил в сильном алкогольном опьянении с трапа самолета, а его тут же встречали близкие. Они надевали на певца пластиковые наручники и везли его на машине в клинику, где Шуру «подшивали».

«У меня есть круг общения людей самых близких, которые за меня борются и мне вот так делают. Я первые разы обижался, я хотел в суд подавать... Незаконно, невозможно человека закрыть вот так вот», — поделился артист.

Однако со временем исполнитель пересмотрел свое отношение к действиям близких людей. Певец начал ценить то, что они для него делали, и теперь не может нарадоваться.

По словам Шуры, он уже давно не уходил в запои, хотя полностью отказаться от спиртного не смог. Артист утверждает, что может позволить себе выпить бутылку вина, растянув ее на весь день. В борьбе с алкоголизмом певцу помогает собака, которая не выносит, когда он пьян.

Шура уверен, что он не единственный представитель шоу-бизнеса с зависимостью от спиртного. Например, он назвал пьянство причиной пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой.

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шура певец знаменитости
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