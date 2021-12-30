Шура хотел подать в суд на близких, которые заставляли его лечиться от алкоголизма

Москва, 30 декабря. Исполнитель хита «Ты не верь слезам» Шура признался, что близкие заставляли его лечиться от алкогольной зависимости. По словам певца, из-за этого он даже хотел подавать на них в суд.

Артист рассказал о своем пристрастии к спиртным напиткам в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!». Как отметил исполнитель, бывали случаи, когда он сходил в сильном алкогольном опьянении с трапа самолета, а его тут же встречали близкие. Они надевали на певца пластиковые наручники и везли его на машине в клинику, где Шуру «подшивали».

«У меня есть круг общения людей самых близких, которые за меня борются и мне вот так делают. Я первые разы обижался, я хотел в суд подавать... Незаконно, невозможно человека закрыть вот так вот», — поделился артист.

Однако со временем исполнитель пересмотрел свое отношение к действиям близких людей. Певец начал ценить то, что они для него делали, и теперь не может нарадоваться.

По словам Шуры, он уже давно не уходил в запои, хотя полностью отказаться от спиртного не смог. Артист утверждает, что может позволить себе выпить бутылку вина, растянув ее на весь день. В борьбе с алкоголизмом певцу помогает собака, которая не выносит, когда он пьян.

Шура уверен, что он не единственный представитель шоу-бизнеса с зависимостью от спиртного. Например, он назвал пьянство причиной пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой.