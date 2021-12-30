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Скифо-сербская бляха с изображением барсов была обнаружена в горной цепи Тянь-Шань

Наука
Скифо-сербская бляха с изображением барсов была обнаружена в горной цепи Тянь-Шань
pixabay.com

Пекин, 30 декабря. Необычная находка в виде скифо-сербской бляхи, выполненной из бронзы с изображением барсов, была найдена в горной цепи Тянь-Шань. Исследование на эту тему было опубликовано археологом Сергеем Ивановым в научном журнале «Нижневолжский археологический вестник».

Найденный артефакт датируется периодом между V и VI веками до нашей эры, передает Planet Today. Необычный предмет был обнаружен совершенно случайно на высоте более двух километров над уровнем моря. Бляха относится к представителям сакского народа, который проживал на территории с начала VI века до нашей эры.

Артефакт имеет форму бабочки, на которой изображены две симметричные головы снежных барсов с приоткрытыми пастями. Археологи предполагают, что она могла быть расположена на боевом поясе. Работа по созданию бляхи была выполнена качественно, что позволило ей сохраниться в хорошем состоянии до наших дней.

Крымский археолог Храпунов рассказал о своих находках в коллекции скифского золота. Ученый поделился мнением, удастся ли российским юристам отстоять коллекцию и вернуть ее владельцам — крымским музеям.

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наука барс бляха
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