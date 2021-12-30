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Шендерович, Толоконникова и Гельман попали в реестр иноагентов

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 17:17
Политика
Шендерович, Толоконникова и Гельман попали в реестр иноагентов
minjust.ru  /  Министерство юстиции российской федерации

Москва, 30 декабря. Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов. Список был дополнен 30 декабря.

Иноагентами признаны Андрей Алексеев, Виктор Шендерович, Надежда Толоконникова, Таисия Бекбулатова, Марат Гельман, Елена Владыкина, Вероника Никульшина и Иван Беляев.

«Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти», — сообщается на сайте министерства юстиции.

В ведомстве добавили, что перечисленные люди распространяли материалы, получая иностранное финансирование.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о либеральности закона об иноагентах. Он сказал об этом на ежегодной пресс-конференции.

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