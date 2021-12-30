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Зара привезла подарки беженцам на белорусско-польской границе

Общество
Зара привезла подарки беженцам на белорусско-польской границе
instagram.com  /  @zara_music

Минск, 30 декабря. Эстрадная певица и общественный деятель Зарифа Мгоян, более известная как Зара, прилетела в Минск, чтобы встретиться с беженцами из Ирака и Сирии в транспортно-логистическом центре «Брузги».

По словам артистки, ситуация, которая сложилась на белорусско-польской границе, многих не оставила равнодушными. Зара захотела помочь и лично привезла для мигрантов теплые вещи и новогодние подарки.

«Я приняла решение вместе со своим братом приехать поддержать и поздравить с наступающим Новым годом женщин и детей беженцев с Ближнего Востока», — поделилась звезда с корреспондентом Sputnik.

Зара привезла подарки беженцам на белорусско-польской границе
Prt Scr Telegram / Sputnik Беларусь

Все это исполнительница смогла собрать за несколько дней до поездки. Зара добавила, что это не последний ее приезд в Белоруссию.

Ранее МИД России указал на нарушение прав человека Польшей. Москва также призвала Варшаву принять беженцев, поскольку именно западные государства несут ответственность за дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и в Африке.

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белоруссия польша зара
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