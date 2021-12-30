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Росстат скорректировал оценку ВВП РФ за 2020 год

Экономика
Росстат скорректировал оценку ВВП РФ за 2020 год
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 декабря. Росстат пересчитал данные за 2020 год, в результате чего оценка падения ВВП была уменьшена с 3% до 2,7%, сообщает «Интерфакс».

Оценка роста ВВП за 2019 год также была изменена — она была поднята до 2,2% с 2%. Согласно уточненным данным, ВВП за 2020 год составил 107 трлн 315,3 млрд руб., а ВВП за 2019 год — 109 трлн 608,3 млрд руб.

«Уточнение оценки ВВП за 2020 год основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019 года. При выполнении расчетов за 2019 и 2020 годы учтены итоги разработки годовых таблиц ресурсов и использования товаров и услуг за 2019 год и актуализированные данные платежного баланса за эти годы», — сообщил Росстат.

Данные по ВВП в 2021 году будут опубликованы Росстатом в феврале следующего года. По предварительным данным, ориентируясь на ноябрьские показатели, рост ВВП в России в минувшем году может составить 4,6-4,7%.

Рост ВВП России в годовом выражении ускорился и достиг по итогам ноября 5,2%. Такие данные приводятся в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития РФ.

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