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Спасатели вытащили женщину из погреба во Владимирской области
Происшествия
Спасатели вытащили женщину из погреба во Владимирской области
vk.com  /  Группа «Жесть Поморья: Архангельск Северодвинск регион»

Ковров, 30 декабря. В Коврове Владимирской области женщина больше восьми часов провела в погребе частного дома. На помощь ей пришли бойцы муниципального поисково-спасательного отряда, сообщают «Владимирские ведомости».

Как рассказал один из спасателей, сообщение о ЧП поступило около 16 часов дня. Женщину обнаружил сын, когда вернулся домой. Бригада спасателей отправилась на вызов. Почти сразу же им пришло сообщение, что женщине стало плохо. Оперативный дежурный отправил по указанному адресу скорую помощь. Она прибыла на место одновременно со спасателями.

Бойцы отряда спустились в погреб, с помощью специальной подвесной носилки, «косынки», пострадавшую подняли наверх и передали в руки медиков. Позже выяснилось, что женщина находилась в погребе с восьми часов утра.

Ранее ФАН рассказывал о ликвидации сотрудниками МЧС пожара на промышленной площадке в Екатеринбурге. Возгорание произошло после взрыва в ангаре газового баллона.

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