Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 18:27
18:21
Общество
Футболисты Дзюба и Кержаков встретятся с детьми в рамках акции «Елка желаний»
18:17
Происшествия
В Москве эскортница зарезала клиента на улице Космонавтов
18:16
Экономика
Проблемы с камерами и багажниками выявлены у электромобилей Tesla
18:16
Политика
Читатели Daily Express поддержали решение не приглашать ЕС на переговоры по безопасности
18:13
Происшествия
Правоохранители задержали выдворенного из России бойца ММА Чоршанбиева по прилете в Душанбе
18:08
Общество
Российские врачи из Краснодара записали рэп-кавер «Скованных одной цепью» про коронавирус
18:07
Общество
Двухмесячный щенок будет учиться искать оружие и взрывчатку в аэропорту Симферополя
18:05
Общество
Две картины с Брюсом Уиллисом попали в список худших фильмов года от Metacritic
18:05
Политика
Премьер-министр Венгрии Орбан запланировал встречу с Путиным в феврале
18:04
Экономика
Российские экспортеры получат возможность сэкономить 50% на поставках за границу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Украинцы высмеяли странную попытку Зеленского подорвать экономику Крыма

Политика
Украинцы высмеяли странную попытку Зеленского подорвать экономику Крыма
Global Look Press  /  Sergey Starostenko / XinHua / Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency

Киев, 30 декабря. Украинцы оригинально отреагировали на новость о том, что Владимир Зеленский оказался злостным неплательщиком налогов, причем в Крыму.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении подать в суд на Владимира Зеленского за его отношение к оплате услуг ЖКХ. Оказалось, что украинский гарант сильно задолжал по платежкам за квартиру в элитном ЖК в Ливадии. Аксенов уточнил, что какое-то время выплаты за коммунальные услуги прилежно начислялись, но потом вдруг высокопоставленный жилец перестал платить и влез в долги.

В украинском сегменте социальных сетей эта новость вызвала бурные дискуссии. Украинцы высмеяли своего президента за неуплату налогов, жестко раскритиковали за двойные стандарты в отношении Крыма и нашли некие тайные мотивы, которые могли бы заставить Зеленского осознанно пойти на конфликт с крымскими коммунальщиками.

Украинцы высмеяли странную попытку Зеленского подорвать экономику Крыма
Федеральное агентство новостей / Адміністрація Президента України / NASA

Некоторые пользователи иронично предположили, что таким образом президент Украины подает пример своим гражданам, как не платить за ЖКХ с такими тарифами, припомнили офшорные скандалы, а также обратили внимание, что выплаты прекратились в определенный срок.

«Зеленский подает пример украинцам, как не платить налоги через офшоры и как не платить коммуналку»;

«Понимает, что уже не видать ему эту недвигу как своих ушей, вот и не платит… Да и заморачиваться стоит ли с этой мелочью, когда тут миллионы баранов доить можно»;

«Перестал платить после того, как из каждого утюга стали кричать, что он оплачивает содержание недвижимости в Крыму. Это же не гонять круглый год «Сватов» по российскому ТВ»;

«Он, бедолага, пытается гривнами расплатиться, а нужно рублями. Вот и не принимают оплату», — иронизируют украинцы.

Кое-кто с тем же сарказмом нашел куда более серьезную политическую подоплеку такого неподобающего поведения Зеленского. В частности, пользователи отметили, что таким образом украинский гарант пытается подорвать экономическую безопасность Крыма. Других инструментов у него не осталось, так он и решил пуститься во все тяжкие.

«Не, это он таким образом хочет перекрыть финансовый поток и тем самым нанести «непоправимый урон агрессивному агрессору». Подрывает экономику Крыма. Сначала поставку воды в Крым заблокировали, а теперь и финансирование потихоньку прекращают. Так что у них все идет по плану»;

«Так точно! Подрывает экономику российского Крыма. Странная попытка, но у нас сейчас в стране все предельно странное. Украина превратилось в страну сплошных странностей и несуразностей, к которым можно отнести и всю нынешнюю власть вместе со злостным неплательщиком чужих налогов», — констатируют украинские пользователи.

Ранее экономист Хазин расшифровал сложную операцию по возвращению Европу в сферу влияния России.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Украинцы высмеяли странную попытку Зеленского подорвать экономику Крыма
украина россия крым зеленский офшоры
Комментировать