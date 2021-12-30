Украинцы высмеяли странную попытку Зеленского подорвать экономику Крыма

Киев, 30 декабря. Украинцы оригинально отреагировали на новость о том, что Владимир Зеленский оказался злостным неплательщиком налогов, причем в Крыму.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении подать в суд на Владимира Зеленского за его отношение к оплате услуг ЖКХ. Оказалось, что украинский гарант сильно задолжал по платежкам за квартиру в элитном ЖК в Ливадии. Аксенов уточнил, что какое-то время выплаты за коммунальные услуги прилежно начислялись, но потом вдруг высокопоставленный жилец перестал платить и влез в долги.

В украинском сегменте социальных сетей эта новость вызвала бурные дискуссии. Украинцы высмеяли своего президента за неуплату налогов, жестко раскритиковали за двойные стандарты в отношении Крыма и нашли некие тайные мотивы, которые могли бы заставить Зеленского осознанно пойти на конфликт с крымскими коммунальщиками.

Федеральное агентство новостей / Адміністрація Президента України / NASA

Некоторые пользователи иронично предположили, что таким образом президент Украины подает пример своим гражданам, как не платить за ЖКХ с такими тарифами, припомнили офшорные скандалы, а также обратили внимание, что выплаты прекратились в определенный срок.

«Зеленский подает пример украинцам, как не платить налоги через офшоры и как не платить коммуналку»; «Понимает, что уже не видать ему эту недвигу как своих ушей, вот и не платит… Да и заморачиваться стоит ли с этой мелочью, когда тут миллионы баранов доить можно»; «Перестал платить после того, как из каждого утюга стали кричать, что он оплачивает содержание недвижимости в Крыму. Это же не гонять круглый год «Сватов» по российскому ТВ»; «Он, бедолага, пытается гривнами расплатиться, а нужно рублями. Вот и не принимают оплату», — иронизируют украинцы.

Кое-кто с тем же сарказмом нашел куда более серьезную политическую подоплеку такого неподобающего поведения Зеленского. В частности, пользователи отметили, что таким образом украинский гарант пытается подорвать экономическую безопасность Крыма. Других инструментов у него не осталось, так он и решил пуститься во все тяжкие.

«Не, это он таким образом хочет перекрыть финансовый поток и тем самым нанести «непоправимый урон агрессивному агрессору». Подрывает экономику Крыма. Сначала поставку воды в Крым заблокировали, а теперь и финансирование потихоньку прекращают. Так что у них все идет по плану»; «Так точно! Подрывает экономику российского Крыма. Странная попытка, но у нас сейчас в стране все предельно странное. Украина превратилось в страну сплошных странностей и несуразностей, к которым можно отнести и всю нынешнюю власть вместе со злостным неплательщиком чужих налогов», — констатируют украинские пользователи.

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