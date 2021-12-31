Никас Сафронов рассказал, как его картина перешла в вечность при участии московских дворников

Народный художник России Никас Сафронов в авторской колонке для ФАН пояснил, почему он не расстроился, когда московские коммунальщики закрасили его новогоднее граффити, не дождавшись окончания праздников. Ранее пресс-служба художника распространила фото и видео того, как Никас Сафронов под покровом ночи замерзшими руками оформлял в центре Москвы свое граффити в стиле стрит-арта, не согласовав свои действия с коммунальными службами. Сообщалось, что в процессе работы художник даже удостоился интереса полиции. Граффити было вполне новогоднее — небольшая елка размером 1,5х2 метра. Но уже через сутки московские дворники закрасили картину.

В своей колонке Сафронов объяснил, почему считает такой финал этой истории закономерным, зачем он все это затеял и за что благодарен столичным коммунальщикам. Отметим, колумнист выражает исключительно свое личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Студия Никаса Сафронова /

Новогодняя елка в другом измерении. Колонка Никаса Сафронова

Мне немного обидно, что далеко не все поняли смысл моего новогоднего проекта. Большинство СМИ написали, что, мол, народный художник нарисовал новогоднее граффити, а коммунальщики его закрасили. Но смысл-то не в этом! Смысл акции, о котором практически никто не говорит, что сам художник, то есть я, заранее знал, что граффити закрасят! Я сознательно шел на то, что исход акции будет именно таким, хотя, конечно, надеялся, что мое произведение переживет хотя бы новогодние праздники.

Но сейчас это уже не имеет значения. Главное, что, по сути, я сам выбрал такой путь уничтожения своего произведения. На фото мы видим табличку, предупреждающую об опасности падения сосулек и наледи. Это знак: зона, опасная для искусства.

Студия Никаса Сафронова /

Но мы также видим, что, когда искусство, казалось бы, уничтожено, на самом деле оно просто приняло другую форму, то есть перешло в вечность. Это и есть принцип NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен, сертификат уникальности цифрового объекта, который подтверждает право на владение цифровым артефактом. — Прим. ФАН).

Суть NFT — искусство не может быть уничтожено: в цифровом мире, который нас сегодня окружает, оно будет жить вечно. Вот откуда «растет» мой проект с участием 250 художников, которые совместно создают благотворительный токен.

Это сильно отличается от того, что делал Бэнкси, самый знаменитый художник, работающий в стиле стрит-арта, работу которого сожгли и превратили в NFT-токен. Наш проект прямо противоположен — мы не уничтожали сами нашу работу, но были готовы к тому, что она исчезнет по независящим от нас причинам. И в этом нам, как это ни странно звучит, помогли столичные дворники, закрасившие мой стрит-арт. Именно в этом концептуальность и новизна моего проекта. Очень жаль, что это оказалось недостаточно оценено.

Студия Никаса Сафронова /

Теперь наш уничтоженный стрит-арт продолжает жизнь в другом измерении — на его основе создан токен в рамках благотворительного проекта «NFT-елка: Художники для художников», реализуемого при поддержке художницы Анастасии Стрижковой. 250 художников украсили оцифрованную елку рисунками, а сам токен выставлен на аукцион на платформе digarty.com. Все средства, полученные от реализации этого уникального проекта, будут направлены на поддержку молодых художников и на благотворительность.