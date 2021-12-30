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Жириновский признался, что советовал Саддаму Хусейну вывезти семью и ценности в Россию

Политика
Жириновский признался, что советовал Саддаму Хусейну вывезти семью и ценности в Россию
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Москва, 30 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 15-ю годовщину казни экс-президента Ирака Саддама Хусейна признался, что призывал того вывезти в Россию ценности, бумаги и семью. Однако ближневосточный лидер отказался и вскоре был казнен.

В комментарии РИА Новости лидер российских либерал-демократов рассказал, что лично предлагал экс-президенту Ирака переправить все самое ценное в Россию до начала американской спецоперации, а в перспективе и самому выехать в Москву. Однако Хусейн его не послушал и был арестован в ходе американской военной операции в Ираке, начатой под предлогом поиска в стране оружия массового поражения. Оружие так и не было найдено, а политик был казнен.

«Я ему по-товарищески советовал сыновей отправить в Москву, архивы, деньги. В перспективе в случае необходимости тоже переехать в Москву, но он не стал этого делать. Это была его ошибка. В конце концов он оказался задержан, арестован и казнен», — рассказал Владимир Жириновский.

В 15-ю годовщину казни Саддама Хусейна вскрылись подробности американской спецоперации и суда над ближневосточным политиком. Адвокат бывшего иракского лидера Мохаммад Муниб рассказал, что в ходе разбирательства был допущен ряд критических ошибок. Например, суд не разрешал предоставлять доказательства или вызывать свидетелей защиты, а самому Хусейну было отказано в праве последнего слова.

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Все новости / Политика / Жириновский признался, что советовал Саддаму Хусейну вывезти семью и ценности в Россию
Владимир Жириновский Саддам Хусейн россия ирак лдпр
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