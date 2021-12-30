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Ливийский парламент обсуждает создание нового правительства во главе с Фатхи Башагой

Весь мир
Ливийский парламент обсуждает создание нового правительства во главе с Фатхи Башагой
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 30 декабря. Палата представителей Ливии собирается сформировать новое правительство до проведения отложенных выборов. Ожидается, что возглавит его выходец из города Мисурата, сообщил один из членов парламента.

Депутат Ибрагим ад-Дарси заявил агентству Sky News Arabia, что лицом, которое назначат председателем будущего кабмина, является кандидат на президентских выборах Фатхи Башага. Он занимал пост министра внутренних дел в распущенном Правительстве национального согласия (ПНС), которое возглавлял Файез Саррадж до начала 2021 года.

Несколько дней назад в городе Бенгази на востоке страны произошла знаменательная встреча между кандидатами в президенты, в том числе главнокомандующим ливийской армией Халифой Хафтаром, и Фатхи Башагой. Участники договорились о консолидации усилий, направленных на урегулирование ситуации в стране.

Политолог, руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров назвал совещание важным историческим моментом. Он отметил, что переговоры кандидатов продемонстрировали намерение ливийцев самостоятельно определить судьбу государства без вмешательства Запада.

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ливия
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