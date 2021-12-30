Перуанские шаманы провели обряд очищения над портретом президента Украины Зеленского

Лима, 30 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский стал героем ежегодного ритуала очищения у шаманов из Перу. Также племенные колдуны поделились прогнозами на 2022 год.

Сюжет о перуанских шаманах показал телеканал ТСН. Обычно маги проводят свои ритуалы над портретами президентов России и США, но в этом году к ним присоединилось и изображение украинского лидера. Южноамериканские колдуны не дали никаких политических прогнозов, однако заверили, что в 2022 году пандемия коронавирусной инфекции пойдет на спад.

Ранее якутский шаман Анатолий Никифоров поделился своими прогнозами на 2022 год. Мужчина провел ритуал общения с духами и призвал россиян серьезнее относиться к проблеме лесных пожаров. Также колдун отметил, что в следующие 12 месяцев жителям России следует надеяться на лучшее.