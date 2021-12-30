Кристина Асмус впервые за два года улетела на отдых в Дубай

Дубай, 30 декабря. Звезда криминального триллера «Текст» и комедийного сериала «Интерны» Кристина Асмус вместе с дочерью Настей улетела перед Новым годом на отдых в Эмираты.

По словам актрисы, у нее два года не было отпуска и выходных. Но в последнее время Асмус сильно сдала и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Какое-то время она провела под капельницей.

«Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого я так понервничала. Поездка стала настолько неожиданной, что когда я ехала с дочкой в аэропорт, у меня даже не было забронированного отеля. В общем, я тут. Пока ничего не понимаю», — поделилась звезда в Instagram.

Pr Scr instagram.com / @asmuskristina

В Stories она опубликовала видео из номера с услугой «все включено». Дочь Настя весело резвится в бассейне на крыше здания. Судя по всему, школьница получает больше удовольствия от отдыха, чем ее привыкшая к работе мама.

Публикация набрала более 50 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Поклонники пожелали Асмус хорошо перезарядиться перед 2022 годом.

«Кристина, если вас заставляют работать в таком режиме и это не ваш собственный выбор, моргните три раза», — пошутил фолловер.

Ранее Асмус призвала подписчиков привиться от гриппа и коронавируса. Однако не всем пользователям понравилась ее настоятельная рекомендация.