Доктор Фаучи рассказал американцам, когда США накроет волна «Омикрона»

Вашингтон, 30 декабря. Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что ожидает вспышку заболеваний новым штатом коронавируса «Омикрон» в конце января 2022 года. Его слова приводит издание New York Post.

Fauci predicts US Omicron surge will peak in late January https://t.co/vaFKm1uiuK pic.twitter.com/lneKWZ3BRD — New York Post (@nypost) December 30, 2021

Главный медицинский советник президента Джо Байдена рассказал журналистам, что построил свой прогноз на примере распространения штамма в Южной Африке, где мутация была впервые обнаружена. По словам Фаучи, там вирус быстро достиг своего пика, а график заболеваемости поднялся «почти вертикально».

«Я бы предположил, учитывая размеры нашей страны и разнообразие вакцин, что, скорее всего, пройдет пара недель, и пик заболеваемости ожидается к концу января», — сказал инфекционист.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в понедельник 27 декабря в США были зарегистрированы рекордные 441 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что превысило предыдущий максимальный показатель в 294 тыс. случаев 8 января 2021 года.

«Омикрон» выявлен уже более чем в 100 странах мира, в том числе и в России. Впервые мутацию коронавируса обнаружили в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года. Новый штамм из-за своего строения хорошо адаптируется к иммунной защите человека и с большей вероятностью заражает уже переболевших.