Доктор Фаучи рассказал американцам, когда США накроет волна «Омикрона»

Вашингтон, 30 декабря. Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что ожидает вспышку заболеваний новым штатом коронавируса «Омикрон» в конце января 2022 года. Его слова приводит издание New York Post.

