Московский «Спартак» объявил о переходе защитника Леона Классена

, 30 декабря. Защитник молодежной сборной России по футболу Леон Классен заключил контракт со «Спартаком».

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила на официальном сайте о переходе 21-летнего защитника Леона Классена. С игроком молодежной сборной России был заключен контракт до 30 июня 2025 года.

Классен, который имеет немецкое гражданство, перешел в «Спартак» из «Тироля». В нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей по всех турнирах и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника академии клуба «Мюнхен-1860» в 700 тысяч евро.

Ранее полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий перешел в «Рубин». Воспитанник красно-белых заключил с казанским клубом контракт до 2026 года.