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Росавиация сообщила о подорожании топлива для самолетов

Экономика
Росавиация сообщила о подорожании топлива для самолетов
pexels.com  /  Jimmy Chan

Москва, 30 декабря. Стоимость топлива для заправки самолетов в декабре по сравнению с ноябрем выросла на 4%. По данным Росавиации, за 2021 год ресурс подорожал на 35%, сообщает «Интерфакс».

Тонна топлива для самолетов в аэропортах страны в конце нынешнего года в среднем стоит 62,89 тыс. рублей. В декабре цены подняли практически все топливозаправочные комплексы Московского авиаузла.

Больше всего это заметно в аэропорту Внуково. Стоимость топлива у ЗАО «Топливо-заправочный сервис» выросла на 5,4% (до 56,9 тыс. рублей за тонну). ЗАО «Авиационно–заправочный комплекс» подняло цены на 5,3% (до 57,9 тыс. рублей за тонну).

Цены в Шереметьево подняли двое из трех операторов. Стоимость топлива повысилась на 4,5% (до 60 192 рублей за тонну) у ООО «РН–Аэро», входящего в состав компании «Роснефть». Совместное предприятие «Лукойла» и хозяев аэропорта АО «АЭРО–Шереметьево» подняло цены на 3% — до 59,45 тыс. рублей за тонну. У ООО «Газпромнефть–Аэро Шереметьево» цена авиакеросина осталась неизменной — 58,1 тысячи рублей за тонну.

Переход самолетов на водородное топливо допустил глава Минтранса России Виталий Савельев. Он отметил, что в Европе для полета на квадрокоптерах уже используются альтернативные виды топлива.

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россия аэропорты стоимость топлива
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