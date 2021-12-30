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Продажи виниловых пластинок в Великобритании станут рекордными за 30 лет

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 16:32
Экономика
Продажи виниловых пластинок в Великобритании станут рекордными за 30 лет
 /  pixabay.com

Лондон, 30 декабря. Спрос на виниловые пластинки в Великобритании в 2021 году станет рекордным за последние 30 лет, сообщила Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI).

С начала 2021 года уже продано более 5 млн пластинок. Это на 8% больше, чем за весь 2020 год. Лидером продаж в текущем году стал первый за 40 лет альбом группы ABBA. В первую неделю релиза были раскуплены почти 30 тысяч копий, что стало лучшим результатом для виниловых альбомов в XXI веке. Ассоциация подведет официальные итоги года 4 января. Однако уже известно, что продажи будут рекордными.

В то же время в Великобритании сокращаются продажи CD-дисков. По предварительной оценке, в 2021 году спрос на них упадет примерно на 12% по сравнению с прошлым годом. Более того, в 2018-2020 годах продажи дисков упали на 27%.

Кроме того, по итогам уходящего года в Британии ожидается рекорд по продажам аудиокассет. Этот сегмент демонстрирует рост уже девять лет подряд. По предварительным данным BPI, в 2021 году будет продано около 190 тысяч кассет.

В ноябре этого года в Великобритании была найдена кассета с записью ранее неизвестной композиции, в которой участвовали гитарист и барабанщик The Beatles Джордж Харрисон и Ринго Старр. Возраст записи составляет 53 года.

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