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Шура назвал пьянство причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой

Шоу-бизнес
Шура назвал пьянство причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 30 декабря. Певец Шура высказался о трагедии, случившейся с его коллегой по сцене Мариной Хлебниковой. По мнению артиста, певица пострадала при пожаре из-за пьянства.

Исполнитель хиты «Холодная луна» дал интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!». Ведущая Алена Жигалова задала гостю вопрос о пагубных привычках современных звезд и знаменитостей былых лет.

«Бухаем, иногда сильно. Как Хлебникова — набухалась и сгорела», — поделился своей версией причины пожара в квартире коллеги Шура.

Шура назвал пьянство причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой
instagram.com / @shuramedvedev

Жигалова отметила, что певца многие критиковали за подобные высказывания в адрес артистки. Однако исполнитель не считает это чем-то постыдным, так как, по его словам, он первый призывал спасать Хлебникову, за что получил массу негатива со стороны остальных представителей отечественной эстрады. Как пояснил Шура, он не понаслышке знает, что такое проблемы со спиртными напитками.

«Да у меня у самого рыльце в пушку, я сам такой же алкаш!» — заявил артист.

Певец пояснил, что сделал выводы о пьянстве Хлебниковой по ее внешнему виду. Например, он призвал посмотреть на певицу в одном из выпусков шоу Андрея Малахова, в котором вместе с артисткой снимался продюсер Бари Алибасов.

Марина Хлебникова по-прежнему находится в больнице после пожара, случившегося в ноябре. Певица останется в медицинском учреждении на Новый год.

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Все новости / Шоу-бизнес / Шура назвал пьянство причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой
шура знаменитости хлебникова
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