Россияне смогут подавать документы в суд через портал «Госуслуги»

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане смогут подавать иски и другие документы в суд онлайн.

Россияне также смогут отправлять документы в инстанцию с помощью портала «Госуслуги». Подписанный Путиным закон опубликован на официальном сайте правовой информации. Граждане смогут участвовать в судебных заседаниях в онлайн-формате. Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства РФ.

Путин также утвердил закон о создании единой государственной системе биометрических данных. Положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться российским правительством.