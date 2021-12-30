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Россияне смогут подавать документы в суд через портал «Госуслуги»

Общество
Россияне смогут подавать документы в суд через портал «Госуслуги»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане смогут подавать иски и другие документы в суд онлайн.

Россияне также смогут отправлять документы в инстанцию с помощью портала «Госуслуги». Подписанный Путиным закон опубликован на официальном сайте правовой информации. Граждане смогут участвовать в судебных заседаниях в онлайн-формате. Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства РФ.

Путин также утвердил закон о создании единой государственной системе биометрических данных. Положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться российским правительством.

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