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Путин утвердил закон о единой государственной системе биометрических данных

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 16:46
Общество
Путин утвердил закон о единой государственной системе биометрических данных
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 декабря. Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы.

Соответствующий документ, подписанный главой государства, размещен на официальном портале правовой информации. Единая биометрическая система переводится в статус государственной. При этом положения, которые регулируют порядок ее функционирования, будут утверждаться Правительством РФ.

Биометрию планируют запустить во всех общественных видах транспорта в России с 2024 года. Технология позволит сканировать лицо человека и определять его личность, рассказал ранее министр транспорта РФ Геннадий Савельев.

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