Москва, 30 декабря. Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы.

Соответствующий документ, подписанный главой государства, размещен на официальном портале правовой информации. Единая биометрическая система переводится в статус государственной. При этом положения, которые регулируют порядок ее функционирования, будут утверждаться Правительством РФ.

Биометрию планируют запустить во всех общественных видах транспорта в России с 2024 года. Технология позволит сканировать лицо человека и определять его личность, рассказал ранее министр транспорта РФ Геннадий Савельев.