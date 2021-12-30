Поломка грузового корабля привела к приостановке движение через Босфор

Анкара, 30 декабря. Власти Турции приостановили движение судов через Босфор после того, как 70-метровый грузовой корабль BARLAS под флагом Панамы сел на мель после поломки двигателей. На помощь были направлены спасательные катера и буксиры. В результате, как сообщает турецкая береговая охрана, вечером 29 декабря движение по важнейшему морскому направлению было восстановлено.

Это уже второй инцидент за месяц. Аналогичная ситуация произошла 15 декабря, когда танкер-химовоз из-за отказа двигательной установки снесло течением на мель в районе Бейкоз к восточной стороне пролива. На помощь вновь пришлось отправлять вспомогательные суда.

Bosporus closed off to maritime traffic after vessel breaks downhttps://t.co/VGo9asFt22 — DAILY SABAH (@DailySabah) December 29, 2021

Также движение через Босфор пришлось остановить в мае, когда 249-метровый танкер Rava под флагом Хорватии потерял ход и начал дрейфовать к суше. Спасательный корабль смог остановить его в 300 метрах от берега.

Срывы трафика здесь происходят довольно часто, преимущественно из-за поломок на судах. Например, в 2018 году из-за неисправности рулевого управления мальтийский сухогруз Vitaspirit врезался в находящийся у берега исторический особняк Хекимбаши Салиха Эфенди, построенный в 18 веке. До окончания операции по буксировке корабля к берегу движение в очередной раз было запрещено. Кроме технических причин, задержки происходят и по погодным условиям, из-за чего также приостанавливается паромное сообщение между Стамбулом и Бурсой.