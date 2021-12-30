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Бывший советник Трампа Келлог объявил о намерении Путина объявить «шах и мат» Байдену

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 16:15
Политика
Бывший советник Трампа Келлог объявил о намерении Путина объявить «шах и мат» Байдену
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 декабря. Президент США Джо Байден пытается «съехать» с серьезного разговора с российским лидером Владимиром Путиным по гарантиям безопасности, не потеряв лицо перед американским истеблишментом. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Кит Келлог.

Своими наблюдениями Келлог поделился с американским консервативным порталом Fox News. По словам генерал-лейтенанта в отставке, Байден не умеет мыслить стратегически и прибегает к полумерам, которые одновременно не приведут к конфронтации на международной арене и не позволят ему потерять лицо перед внутренними политическими противниками. В сравнении с ним российский лидер демонстрирует отточенный гроссмейстерский стиль государственного управления и защиты национальных интересов, подчеркивает Келлог. По мнению эксперта, Путин намерен уже в ближайшем будущем объявить Байдену шах и мат.

«Путин — стратегический игрок. За годы правления четырех президентов в США он довел до совершенства свою шахматную игру в сфере национальной стратегии. Шахматный турнир, который бывший агент КГБ сейчас проводит с Байденом, будет самым опасным в мире со времени окончания холодной войны», — оценил политические навыки российского лидера автор Fox News.

Бывший советник Трампа Келлог объявил о намерении Путина объявить «шах и мат» Байдену
Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

По мнению Келлога, «съехать» с серьезного разговора с Путиным и Байдена не выйдет. Политик находится под жестким давлением не только со стороны американских элит, но и со стороны общественности. Каждый опрометчивый шаг президента США может стать последним, предупреждает советник экс-президента США Дональда Трампа.

«Но этот политический спектакль не сработает. Американцы наблюдали на экранах телевизоров за тем, что он делал в других частях света, и видят, что этот человек не особенно усердствует, чтобы защитить безопасность американцев», — «раскусил» Байдена Кит Келлог.

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проведут телефонный разговор 30 декабря в 23:30 по московскому времени. Представители прессы к диалогу глав государств допущены не будут.

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