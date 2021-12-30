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Палата представителей Ливии намерена ограничить передвижения иностранных послов

Весь мир
Палата представителей Ливии намерена ограничить передвижения иностранных послов
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Тобрук, 30 декабря. Палата представителей Ливии намерена обратиться к Президентскому совету и министерству иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) с просьбой ограничить передвижения и визиты иностранных послов на территории североафриканского государства.

Об этом заявил исполняющий обязанности спикера Фавзи ан-Нувайри на последнем заседании парламента в Тобруке. В ходе собрания депутаты вынесли на голосование вопрос о признании британского посла в Ливии Кэролайн Херндалл персоной нон грата.

«Палата представителей примет решение по данному поводу, и Министерство иностранных дел Ливии должно связаться с соответствующими властями, чтобы проинформировать их об этом», — добавил Ан-Нувайри.

К такому шагу парламентариев подтолкнуло опубликованное за несколько дней до этого заявление посольства Великобритании. В нем говорилось о том, что Лондон продолжит признавать Правительство национального единства в качестве исполнительного органа власти, действующего до проведения выборов. Ливийцы расценили эти слова как откровенное вмешательство во внутренние дела государства.

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ливия
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