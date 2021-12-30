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ООН призвала премьера и президента Сомали урегулировать политический кризис

Весь мир
ООН призвала премьера и президента Сомали урегулировать политический кризис
pixabay.com  /  Public_Domain_Photography

Могадишо, 30 декабря. Представители Организации Объединенных Наций и ряда стран призвали премьер-министра Сомали Мохамеда Хусейна Робли и президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, также известного по прозвищу Фармаджо, ослабить напряженность в политическом споре. Конфронтация может привести к военному конфликту, говорится в сообщении ООН.

Сотрудник пресс-службы правительства республики рассказал, что глава кабмина отдельно поговорил с помощником госсекретаря США по делам Африки Молли Фей о политической ситуации в стране. Аналитики считают, что внутренние проблемы отвлекают администрацию от борьбы с экстремистами движения «Аш-Шабаб», связанного с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»1.

«Представители ООН также встретились с Фармаджо и призвали его поддержать кандидатуру Робли для скорейшего завершения парламентских выборов», — говорится в сообщении.

Процесс голосования начался 1 ноября и должен был завершиться 24 декабря. По данным избирательной комиссии, в настоящий момент определены только 30 из 275 депутатов.

«Организация Объединенных Наций и международные партнеры поддерживают контакты со всеми сторонами, призывая к спокойствию», — сказал Ари Гаэтанис, представитель отделения ООН в Сомали.

По его словам, в переговорах участвовали Соединенные Штаты, Великобритания, Европейский союз и другие страны. Они отдельно встретились с президентом и группой кандидатов, стремящихся баллотироваться на президентских выборах.

«ООН стремится побудить лидеров Сомали поставить интересы страны на первое место и сосредоточиться на устранении недостатков в ходе плебисцита», — добавил Гаэтанис.

В понедельник, 27 декабря, президент Мохаммед Абдуллахи Мохаммед приостановил полномочия премьер-министра в связи с подозрением в коррупции. Робли в свою очередь назвал эти действия «попыткой государственного переворота» и потребовал, чтобы все силы безопасности выполняли приказы из его офиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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