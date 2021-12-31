Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 12:45
12:43
Общество
«Арена Омск» уже наполовину готова
12:39
Общество
Режиссер фильмов с участием звезд советского кино Гориккер скончался в 96 лет
12:38
Общество
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Александр Коробко
12:38
Общество
Адвокат Юкша: фильм «Гранит» поможет вырастить в России поколение настоящих воинов
12:37
Экономика
Экстрасенс Дарья Миронова спрогнозировала дефицит товаров из США в 2022 году
12:32
Весь мир
Суд Нью-Йорка признал фармацевтическую компанию Teva причастной к смерти 500 тысяч американцев
12:30
Политика
Баранец предсказал вхождение Украины в состав Чечни после выпада главы СНБО в адрес Кадырова
12:27
Происшествия
Банду саратовских автомобильных аферистов задержали в Петербурге
12:27
Политика
Читатели WSJ призвали Байдена не вмешиваться в ситуацию вокруг Украины
12:18
Экономика
Набиуллина посоветовала не торопиться с оформлением ипотеки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Волгоградский суд отменил отстранение от работы за отказ вакцинироваться
Общество
Волгоградский суд отменил отстранение от работы за отказ вакцинироваться
Объединенная пресс-служба судов Вологодской области  / 

Волгоград, 30 декабря. Суд удовлетворил иск жительницы Волгограда, которая долго пыталась отстоять свои права. Слушание состоялось в Краснооктябрьском районном суде, сообщает «Волгоградская правда». Действия работодателя, который не допустил сотрудницу к работе из-за того, что она отказалась сделать прививку от коронавируса, были признаны судом незаконными.

Адвокат истицы на своей странице в социальных сетях сообщил, что волгоградка уже приступила к выполнению своих служебных обязанностей на прежнем месте работы. Сообщается, что ее отстранили от работы около двух месяцев назад. Посчитав такое решение несправедливым и незаконным, она обратилась сначала за консультацией к юристу, а затем — в суд.

Ранее ФАН рассказывал, что ростовчане могут сделать прививку от коронавируса на дому. Эта услуга доступна гражданам с ограниченными физическими возможностями.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Волгоградский суд отменил отстранение от работы за отказ вакцинироваться
суд отстранение прививка отказы от вакцинации
Комментировать