Волгоградский суд отменил отстранение от работы за отказ вакцинироваться

Волгоград, 30 декабря. Суд удовлетворил иск жительницы Волгограда, которая долго пыталась отстоять свои права. Слушание состоялось в Краснооктябрьском районном суде, сообщает «Волгоградская правда». Действия работодателя, который не допустил сотрудницу к работе из-за того, что она отказалась сделать прививку от коронавируса, были признаны судом незаконными.

Адвокат истицы на своей странице в социальных сетях сообщил, что волгоградка уже приступила к выполнению своих служебных обязанностей на прежнем месте работы. Сообщается, что ее отстранили от работы около двух месяцев назад. Посчитав такое решение несправедливым и незаконным, она обратилась сначала за консультацией к юристу, а затем — в суд.

Ранее ФАН рассказывал, что ростовчане могут сделать прививку от коронавируса на дому. Эта услуга доступна гражданам с ограниченными физическими возможностями.