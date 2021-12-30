Асад в телеграмме для Путина выразил надежду на укрепление отношений России и Сирии

Дамаск, 30 декабря. Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину. Он поздравил его с наступающим Новым годом.

Политик выразил надежду на укрепление отношений между Россией и Сирией.

Владимир Путин ранее тоже направил телеграмму Асаду. Он написал, что Россия продолжит поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом.

Российский президент также направил поздравления другим мировым лидерам. Телеграммы не получили только главы тех стран, где поддерживается антироссийская политика. В письме американскому лидеру Джо Байдену Путин написал, что надеется на взаимодействие России и США.