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Асад в телеграмме для Путина выразил надежду на укрепление отношений России и Сирии

Политика
Асад в телеграмме для Путина выразил надежду на укрепление отношений России и Сирии
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Дамаск, 30 декабря. Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину. Он поздравил его с наступающим Новым годом.

Политик выразил надежду на укрепление отношений между Россией и Сирией.

Владимир Путин ранее тоже направил телеграмму Асаду. Он написал, что Россия продолжит поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом.

Российский президент также направил поздравления другим мировым лидерам. Телеграммы не получили только главы тех стран, где поддерживается антироссийская политика. В письме американскому лидеру Джо Байдену Путин написал, что надеется на взаимодействие России и США.

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Сирия путин асад новый год
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