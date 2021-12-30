Новогоднюю елку в Ленинградской области украсили живыми совами

Необычная идея оформления пришла в голову хозяйке необычного музея Галие Насибулиной. Она развешивала игрушки, когда ей на глаза попалась фигурка совы. Женщина аккуратно посадила на ветки семейство из пяти сплюшек и тем самым доставила массу эмоций и ощущение новогоднего чуда посетителям.

«Они сидели абсолютно спокойно, потому что вылупились у нас в музее и, соответственно, с рождения видели человека, человек их вскармливал, поэтому они совершенно адекватны», — рассказала Галия.

Отец семейства по кличке Капитошка, мама-сова Зоя и трое их детишек комфортно чувствуют себя в качестве необычных новогодних украшений и даже позируют посетителям, когда те фотографируются с ними. Галия подчеркнула, что птицы не привязаны к дереву, и в любой момент могут перемещаться по комнате, если сами того захотят.

Женщина рассказала, что ее питомцы всегда участвуют в праздновании памятных дат. А сама хозяйка музея то и дело придумывает, как бы еще удивить и порадовать посетителей.

«Если это День Победы, то каждая совушка у меня держит в клювике георгиевскую ленту, и мы поздравляем таким образом ветеранов. То есть как-то празднуем, участвуем. Если это 8 Марта, то это мимоза», — поделилась она.

Галия Насибулина добавила, что украшение ели совами в этом году символично. Ведь этих пернатых называют «лесными кошками», а символ грядущего года Тигра как раз относится к семейству кошачьих.