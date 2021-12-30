Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 16:56
16:54
Происшествия
Google грозит очередной многомиллионный штраф за отказ удалять запрещенный контент
16:51
Политика
Жириновский признался, что советовал Саддаму Хусейну вывезти семью и ценности в Россию
16:48
Весь мир
Ливийский парламент обсуждает создание нового правительства во главе с Фатхи Башагой
16:47
Весь мир
Доктор Фаучи рассказал американцам, когда США накроет волна «Омикрона»
16:43
Общество
Загруженность дорог в Петербурге к середине дня достигла восьми баллов
16:43
Политика
Перуанские шаманы провели обряд очищения над портретом президента Украины Зеленского
16:43
Происшествия
Многоквартирный дом загорелся после взрыва газа в Туапсе
16:41
Шоу-бизнес
Кристина Асмус впервые за два года улетела на отдых в Дубай
16:41
Спорт
Московский «Спартак» объявил о переходе защитника Леона Классена
16:39
Экономика
Росавиация сообщила о подорожании топлива для самолетов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Премьер-министр Ирака подтвердил завершение вывода войск международной коалиции

Весь мир
Премьер-министр Ирака подтвердил завершение вывода войск международной коалиции
Федеральное агентство новостей  / 

Багдад, 30 декабря. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми подтвердил окончание вывода боевых подразделений международной коалиции под руководством США с территории республики. Об этом он сообщил в своем Twitter, добавив, что иракские войска ныне способны самостоятельно бороться с терроризмом. Также Аль-Казыми выразил благодарность союзникам за поддержку, оказанную в ходе войны против «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Как и было оговорено ранее, на территории страны остались небоевые иностранные формирования, которые будут выступать в роли советников и инструкторов для национальных вооруженных сил и служб безопасности. Напрямую участвовать в операциях против террористов, согласно заверениям Вашингтона и Багдада, они не станут.

Вывод международных войск был завершен досрочно, о его окончании еще 22 декабря заявил пресс-секретарь Объединенного оперативного командования Ирака Тахсин аль-Хафаджи. Ранее же Абу Ала аль-Валаи, лидер одного их проиранских вооруженных формирований «Катаиб Сайид аш-Шухада», заявил о подготовке своих бойцов к «крупной битве», пригрозив начать боевые действия против американских солдат, если те не покинут страну до конца этого месяца.

Как подчеркнул один из представителей движения, власти Ирака «приложили все усилия» для разработки графика вывода войск, и уход США из республики, независимо от их желания, является «взаимным обязательством». Тем не менее, пока остается неясным, какова будет позиция проиранских группировок в отношении остающихся военных советников, численность которых составляет около 3 500 человек.

Другие дружественные Ирану формирования также выразили готовность к активным действиям в случае затягивания сроков вывода сил коалиции, подчеркнув, что не сложат оружие. Как заявил координационный комитет группировок, до сих пор они «не замечали ухода американских войск из Ирака, зато, напротив, видели увеличение численности их личного состава и вооружения на базах».

В последние месяцы неоднократно отмечались нападения на коалиционные силы, в причастности к которым подозревают проиранские силы. Например, несколько дней назад в Басре произошел подрыв небольшого самодельного взрывного устройства на пути движения американской колонны. Фугас, установленный на обочине, не причинил серьезного ущерба, и вскоре войска продолжили движение. Похожий случай на юге Ирака произошел 5 декабря, а позже в районе Аль-Хилла были обезврежены еще две бомбы.

Также неделей ранее неустановленные лица совершили пуски нескольких неуправляемых ракет по «зеленой зоне» Багдада. Снаряды, направленные в район американского посольства, были перехвачены системой противовоздушной обороны, однако один из них упал в непосредственной близости от дипломатической миссии. По сообщению СМИ Ирана, такие атаки на фоне приближающегося вывода войск происходят довольно часто, однако информация о них редко попадает в отрытый доступ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Премьер-министр Ирака подтвердил завершение вывода войск международной коалиции
сша террористы ирак иран проиранские силы
Комментировать