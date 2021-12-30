Премьер-министр Ирака подтвердил завершение вывода войск международной коалиции

Багдад, 30 декабря. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми подтвердил окончание вывода боевых подразделений международной коалиции под руководством США с территории республики. Об этом он сообщил в своем Twitter, добавив, что иракские войска ныне способны самостоятельно бороться с терроризмом. Также Аль-Казыми выразил благодарность союзникам за поддержку, оказанную в ходе войны против «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Как и было оговорено ранее, на территории страны остались небоевые иностранные формирования, которые будут выступать в роли советников и инструкторов для национальных вооруженных сил и служб безопасности. Напрямую участвовать в операциях против террористов, согласно заверениям Вашингтона и Багдада, они не станут.

Iraqi PM Mustafa al-Kadhimi confirms end of US-led combat mission in the country https://t.co/IW7bA78sPU — Republic (@republic) December 30, 2021

Вывод международных войск был завершен досрочно, о его окончании еще 22 декабря заявил пресс-секретарь Объединенного оперативного командования Ирака Тахсин аль-Хафаджи. Ранее же Абу Ала аль-Валаи, лидер одного их проиранских вооруженных формирований «Катаиб Сайид аш-Шухада», заявил о подготовке своих бойцов к «крупной битве», пригрозив начать боевые действия против американских солдат, если те не покинут страну до конца этого месяца.

Как подчеркнул один из представителей движения, власти Ирака «приложили все усилия» для разработки графика вывода войск, и уход США из республики, независимо от их желания, является «взаимным обязательством». Тем не менее, пока остается неясным, какова будет позиция проиранских группировок в отношении остающихся военных советников, численность которых составляет около 3 500 человек.

US military convoy targeted in Iraq's Basra, ,https://t.co/BfvpCPWWDQ, — Shiite News Network (@shianews313) December 27, 2021

Другие дружественные Ирану формирования также выразили готовность к активным действиям в случае затягивания сроков вывода сил коалиции, подчеркнув, что не сложат оружие. Как заявил координационный комитет группировок, до сих пор они «не замечали ухода американских войск из Ирака, зато, напротив, видели увеличение численности их личного состава и вооружения на базах».

В последние месяцы неоднократно отмечались нападения на коалиционные силы, в причастности к которым подозревают проиранские силы. Например, несколько дней назад в Басре произошел подрыв небольшого самодельного взрывного устройства на пути движения американской колонны. Фугас, установленный на обочине, не причинил серьезного ущерба, и вскоре войска продолжили движение. Похожий случай на юге Ирака произошел 5 декабря, а позже в районе Аль-Хилла были обезврежены еще две бомбы.

Two Rockets Fired Near US Embassy In Baghdad's Green Zone: Army https://t.co/tWFCpLJ8Zj pic.twitter.com/QDF7RcGtJ0 — NDTV News feed (@ndtvfeed) December 19, 2021

Также неделей ранее неустановленные лица совершили пуски нескольких неуправляемых ракет по «зеленой зоне» Багдада. Снаряды, направленные в район американского посольства, были перехвачены системой противовоздушной обороны, однако один из них упал в непосредственной близости от дипломатической миссии. По сообщению СМИ Ирана, такие атаки на фоне приближающегося вывода войск происходят довольно часто, однако информация о них редко попадает в отрытый доступ.

1 Организация запрещена на территории РФ.