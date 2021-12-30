Супруга Уилла Смита лишилась волос из-за алопеции

Лос-Анджелес, 30 декабря. Жена актера Уилла Смита, актриса и продюсер Джада Пинкетт-Смит назвала причину своего облысения. Бизнесвумен призналась, что страдает от алопеции.

Поскольку супруга звезды «Людей в черном» начала появляться на публике с обритой головой или в платке, некоторые заподозрили, что она страдает от онкологического заболевания. Однако на своей странице в Instagram Пинкетт-Смит объяснила, что лишилась волос вовсе не поэтому.

«Маме придется показать свой скальп, чтобы никто не подумал, что ей сделали операцию на мозге или что-то вроде того», — написала актриса.

Продюсер сняла короткое видео, на котором продемонстрировала лысую голову и тонкую линию выпадения волос. По словам бизнесвумен, эта полоска появилась совсем внезапно — буквально в один день. Жена Смита решила поделиться с подписчиками, чтобы ей не задавали лишних вопросов.

Похоже, Пинкетт-Смит относится к ситуации с юмором. Она пошутила, что украсит место выпадения волос стразами и сделает себе таким образом маленькую корону.

«Я и эта алопеция будем друзьями... и точка!» — подытожила продюсер.

Ранее супруг Джады Пинкетт-Смит признался, что у него возникали проблемы со здоровьем из-за переизбытка секса. По словам Уилла Смита, был период, когда он вел слишком бурную половую жизнь.