Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 16:56
16:54
Происшествия
Google грозит очередной многомиллионный штраф за отказ удалять запрещенный контент
16:51
Политика
Жириновский признался, что советовал Саддаму Хусейну вывезти семью и ценности в Россию
16:48
Весь мир
Ливийский парламент обсуждает создание нового правительства во главе с Фатхи Башагой
16:47
Весь мир
Доктор Фаучи рассказал американцам, когда США накроет волна «Омикрона»
16:43
Общество
Загруженность дорог в Петербурге к середине дня достигла восьми баллов
16:43
Политика
Перуанские шаманы провели обряд очищения над портретом президента Украины Зеленского
16:43
Происшествия
Многоквартирный дом загорелся после взрыва газа в Туапсе
16:41
Шоу-бизнес
Кристина Асмус впервые за два года улетела на отдых в Дубай
16:41
Спорт
Московский «Спартак» объявил о переходе защитника Леона Классена
16:39
Экономика
Росавиация сообщила о подорожании топлива для самолетов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Супруга Уилла Смита лишилась волос из-за алопеции

Шоу-бизнес
Супруга Уилла Смита лишилась волос из-за алопеции
Global Look Press  /  ImagePressAgency

Лос-Анджелес, 30 декабря. Жена актера Уилла Смита, актриса и продюсер Джада Пинкетт-Смит назвала причину своего облысения. Бизнесвумен призналась, что страдает от алопеции.

Поскольку супруга звезды «Людей в черном» начала появляться на публике с обритой головой или в платке, некоторые заподозрили, что она страдает от онкологического заболевания. Однако на своей странице в Instagram Пинкетт-Смит объяснила, что лишилась волос вовсе не поэтому.

«Маме придется показать свой скальп, чтобы никто не подумал, что ей сделали операцию на мозге или что-то вроде того», — написала актриса.

Продюсер сняла короткое видео, на котором продемонстрировала лысую голову и тонкую линию выпадения волос. По словам бизнесвумен, эта полоска появилась совсем внезапно — буквально в один день. Жена Смита решила поделиться с подписчиками, чтобы ей не задавали лишних вопросов.

Похоже, Пинкетт-Смит относится к ситуации с юмором. Она пошутила, что украсит место выпадения волос стразами и сделает себе таким образом маленькую корону.

«Я и эта алопеция будем друзьями... и точка!» — подытожила продюсер.

Ранее супруг Джады Пинкетт-Смит признался, что у него возникали проблемы со здоровьем из-за переизбытка секса. По словам Уилла Смита, был период, когда он вел слишком бурную половую жизнь.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Супруга Уилла Смита лишилась волос из-за алопеции
актриса уилл смит пинкетт смит
Комментировать