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Россия направила новую партию новогодних подарков и сладостей детям Мали

Весь мир
Россия направила новую партию новогодних подарков и сладостей детям Мали
Mali actu  /  Сейду Кулибали

Бамако, 30 декабря. В Мали прибыла очередная партия подарков из России, что подтверждает стремление Москвы оказать помощью африканскому союзнику.

Это далеко не первая передача подобных грузов. Предыдущие состоялись 11, 19, 23, 25 и 27 декабря. Сотрудничество между двумя государствами продолжается, и планируются новые совместные проекты, направленные на развитие дружбы между народами.

Как отмечают журналисты, наиболее острые проблемы, с которыми столкнулась африканская страна, связаны с обеспечением безопасности из-за активизации деятельности боевиков в регионе и с манипуляциями Франции по поводу вывода иностранных войск. По этой причине власти Мали начали искать нового союзника, которым стала Российская Федерация, не раз демонстрировавшая успехи в борьбе с радикальными исламистами.

Россия направила новую партию новогодних подарков и сладостей детям Мали
Mali actu / Сейду Кулибали

Правительство в Бамако договорилось о сотрудничестве с отечественными специалистами, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Инструкторы из РФ займутся обучением кадровых военнослужащих национальных сил обороны страны, а также организуют безопасность первых лиц государства.

Рядовые малийцы полностью поддерживают решение высшего руководства республики о развитии взаимодействия с Москвой, часто они устраивают общественные мероприятия, приходя на площади с триколором. Люди благодарны за помощь и выражают надежду, что партнерство между государствами приведет к экономическому, политическому, оборонному и культурному развитию.

Ранее стало известно, что Россия по линии военно-технического сотрудничества передала африканскому союзнику четыре вертолета Ми-171.

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