Тарифы на такси в России существенно вырастут после Нового года

Москва, 30 декабря. Стоимость поездок на такси в РФ в следующем году поднимется на 10-15% из-за ряда факторов, сообщает Forbes.

Участники рынка связали возможное повышение цен с увеличением комиссии со стороны агрегаторов, цен на топливо, стоимости страховых полисов и нехватки водителей. Представитель такси «Максим» Павел Стенников заметил, что стоимость поездок будет повышаться, а сервисам придется лавировать между клиентами и сотрудниками, чтобы получить прибыль.

А председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов обратил внимание, что цены на бензин за 2021 год выросли на 15%, а стоимость аренды автомобиля — на 35-40%. Заработок водителей при этом остался на прежнем уровне. Многие из них посчитают бизнес нерентабельным и откажутся от перевозок.

Департамент транспорта Москвы ранее направил письмо сервисам такси, попросив их не повышать цены во время новогодних каникул. Ведомство также напомнило о необходимости размешать на передней панели салона автомобиля информации о тарифах.