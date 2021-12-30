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Тарифы на такси в России существенно вырастут после Нового года

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 15:38
Экономика
Тарифы на такси в России существенно вырастут после Нового года
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 30 декабря. Стоимость поездок на такси в РФ в следующем году поднимется на 10-15% из-за ряда факторов, сообщает Forbes.

Участники рынка связали возможное повышение цен с увеличением комиссии со стороны агрегаторов, цен на топливо, стоимости страховых полисов и нехватки водителей. Представитель такси «Максим» Павел Стенников заметил, что стоимость поездок будет повышаться, а сервисам придется лавировать между клиентами и сотрудниками, чтобы получить прибыль.

А председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов обратил внимание, что цены на бензин за 2021 год выросли на 15%, а стоимость аренды автомобиля — на 35-40%. Заработок водителей при этом остался на прежнем уровне. Многие из них посчитают бизнес нерентабельным и откажутся от перевозок.

Департамент транспорта Москвы ранее направил письмо сервисам такси, попросив их не повышать цены во время новогодних каникул. Ведомство также напомнило о необходимости размешать на передней панели салона автомобиля информации о тарифах.

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тариф такси цены топливо
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