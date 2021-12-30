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Курс евро впервые за декабрь превысил 85 рублей

Экономика
Курс евро впервые за декабрь превысил 85 рублей
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Москва, 30 декабря. Биржевая стоимость евро впервые с начала декабря 2021 года превысила отметку 85 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15:23 по московскому времени европейская валюта торгуется на отметке 85,02 рубля, что на 1,32% выше, чем на момент окончания предыдущих торгов. С начала дня денежная единица ЕС подорожала на 1,10 рубля. Курс доллара увеличился на 1,45%, или на 1,07 рубля. Стоимость американской валюты составляет 75,07 рубля.

Ослабление рубля связано со снижением котировок нефти. В настоящее время мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent торгуются по 78,91 доллара за баррель, теряя 1,25% от стоимости на момент окончания предыдущих торгов.

В начале дня рубль смог укрепиться к доллару и евро на торгах Московской биржи. Поддержку российской валюте оказывал рост нефтяных цен. В то же время явная динамика на валютном рынке отсутствует, что объясняется низким интересом инвесторов к биржевым торгам в предновогодний период.

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