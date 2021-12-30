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Банк России представил официальные курсы валют на 31 декабря

Экономика
Банк России представил официальные курсы валют на 31 декабря
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 декабря. Центральный банк РФ повысил официальные курсы евро и доллара на 31 декабря. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте финансового регулятора.

Стоимость нацвалюты США поднялась на 64,12 копейки и составила 74,29 рубля за единицу. Европейская валюта выросла на 86,55 копейки и закрепилась на уровне 84,07 рубля.

На старте торгов Московской биржи рубль укрепил свои позиции к доллару, но опустился к евро. Курс американской валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии снизился на 4,25 копейки — до 73,95 рубля. Биржевой курс евро вырос при этом на 6,5 копейки и достиг 83,95 рубля.

Россияне хотят укрепления курса российской валюты, однако это далеко не всем выгодно. На это обратил внимание директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

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