Банк России представил официальные курсы валют на 31 декабря

Москва, 30 декабря. Центральный банк РФ повысил официальные курсы евро и доллара на 31 декабря. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте финансового регулятора.

Стоимость нацвалюты США поднялась на 64,12 копейки и составила 74,29 рубля за единицу. Европейская валюта выросла на 86,55 копейки и закрепилась на уровне 84,07 рубля.

На старте торгов Московской биржи рубль укрепил свои позиции к доллару, но опустился к евро. Курс американской валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии снизился на 4,25 копейки — до 73,95 рубля. Биржевой курс евро вырос при этом на 6,5 копейки и достиг 83,95 рубля.

Россияне хотят укрепления курса российской валюты, однако это далеко не всем выгодно. На это обратил внимание директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.