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Соратник Зеленского Подоляк: украинцы бегут из страны из-за «незрелости государства»

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 15:28
Политика
Соратник Зеленского Подоляк: украинцы бегут из страны из-за «незрелости государства»
Федеральное агентство новостей

Киев, 30 декабря. Украинцы массово бегут из страны за рубеж из-за отсутствия перспектив и «незрелости государства». Об этом заявил советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

На Украине сохраняется устойчивый тренд на уход из страны, констатировал Подоляк. По данным госстата, за период с 2011 по 2020 годы подконтрольные Киеву территории покинули и не вернулись 2,6 миллиона человека. Соратник экс-артиста «Квартала 95» поделился своими взглядами на происходящее.

«Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет… Даже не (гражданская. — Прим. ФАН) война послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина — незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан», — заявил Михаил Подоляк в интервью изданию «Факти».

Ранее аналитики ООН поместили Украину в список мировых лидеров по темпам вымирания. Политолог и экономист Иван Лизан считает, что это связано с неэффективной моделью экономического развития, которую избрал официальный Киев.

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