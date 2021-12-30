Буш-младший признался, что слабо разбирается в международных делах

Вашингтон, 30 декабря. Экс-президент США Джордж Буш-младший слабо разбирался в международных делах. Об этом сообщил бывший посол Великобритании в Соединенных Штатах Кристофер Мейер.

Британский посол рассказал, что впервые встретился с Бушем-младшим в 1998 году. Тогда он был губернатором Техаса. В беседе с Мейером политик признался, что его мировоззрение ограничено горизонтами некоторых штатов.

«Буш признал, что, за исключением Мексики, он мало понимает в международных делах и что ему было бы полезно расширить свой опыт. Его мировоззрение — как ему хорошо известно — в значительной степени ограничено горизонтами Техаса и Мексики», — говорится в комментарии экс-посла.

Мейер посоветовал Бушу посетить Великобританию. Однако тот отказался. Он не хотел, чтобы его видели в громких зарубежных поездках перед губернаторскими выборами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает личных контактов с бывшими лидерами Соединенных Штатов Бараком Обамой и Бушем-младшим. Соответствующий вопрос главе государства задали представители прессы.