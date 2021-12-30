Кличко поздравил украинцев с Новым годом с помощью мультфильма со своим участием

Киев, 30 декабря. Мэр Киева Виталий Кличко нашел необычный способ, чтобы поздравить украинцев с Новым годом и Рождеством. Он опубликовал мультфильм на странице в Facebook.

По сюжету, Кличко показывает Святому Николаю новые или отреставрированные объекты инфраструктуры в Киеве.

Мэр украинской столицы и Святой Николай остановили возле самого большого государственного флага. Также они зашли в зоопарк, где был обновлен вольер для слона. Затем они проехались на велосипедах по обновленной Пейзажной аллее и велосипедно-пешеходному мосту.

«Здоровья вам, мира добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым годом и Рождеством. Ваш Виталий Кличко», — сказал политик в конце мультфильма.

Недавно мэр Киева ошибся, озвучивая поздравление с 2022 годом. Он заявил, что наступает 2220-й.