Публицист Альгис Микульскис рассказал о новых правилах вступления в российское гражданство

В среду, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Обозреватель ФАН Альгис Микульскис рассказывает, какие изменения повлечет за собой одобрение президентской инициативы законодателями и что ждет тех, кто хочет стать частью Русского мира.

Обсуждать предложение президента депутаты Государственной думы начнут сразу же после новогодних каникул, но уже сейчас нет никаких сомнений в том, что процедура надолго не затянется. И это значит, что реальная возможность стать полноправными гражданами России появится у миллионов людей — как соотечественников, волею судьбы оказавшихся вдали от Родины, так и у тех, кто просто пожелает присоединиться к Русскому миру.

В пояснительной записке, приложенной к тексту документа, Владимир Путин раскрыл его основную суть следующими словами:

«В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества».

Это — если вкратце. А если в деталях, то глава государства предложил дополнить список тех, кто может рассчитывать на упрощенный порядок получения гражданства, более чем двадцатью категориями лиц, куда входят:

— соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);

— те, у кого в России живут близкие родственники-россияне;

— потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или в Советском Союзе (в пределах границ Российской Федерации);

— граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года;

— родившиеся на территории России (РСФСР) до 6 февраля 1992 года;

— те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином бывшего Советского Союза и постоянно проживал на территории России (РСФСР);

— военные, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и на 6 февраля 1992 проходили службу в российских воинских частях на территориях других государств.

В приведенном списке — те, кто сможет получить российский паспорт по упрощенной формуле на общих, так сказать, основаниях. Но есть еще и дополнительный список, куда вошли лица, касательно которых решение будет принимать непосредственно глава государства, а происходить это будет в исключительном порядке:

— ветераны Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР;

— люди, имеющие особые заслуги перед Россией;

— те, кто ввиду своей профессии, квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.

Global Look Press / State Duma Russia

Проект новой редакции закона уже нашел отклик у тех, кому вскоре предстоит его рассматривать: первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов считает, что необходимость внесения изменений в данный нормативный акт обусловлена прежде всего укреплением страны.

«Сегодня Россия — центр притяжения в том числе разных миграционных потоков. Теме гражданства РФ придается новое звучание. Люди готовы тесно связать себя с государством, его историей, традициями, культурой, экономическим потенциалом. Но получение гражданства должно четко регулироваться федеральным законом. Человек, который не родился в РФ исторически, должен знать, существует ли упрощенный порядок получения гражданства, в какие сроки это можно сделать. Также должен бесперебойно работать институт прекращения гражданства после совершения тяжких преступлений», — констатировал депутат.

Кстати, о прекращении… В новом законе будут предусмотрены не только «пряники», но и «кнут» в виде лишения принадлежности к РФ тех, кто нарушил ее законы. Нет, преступники, изначально являющиеся гражданами, разумеется, таковыми быть не перестанут. Потому что это положение четко прописано в ст.6 п.3 Конституции Российской Федерации. А вот тех, кто, натурализовавшись в России, пожелает начать здесь «злодейский промысел», ждет неприятный сюрприз: бордовый паспорт с двуглавым орлом на обложке у них изымут. Причем данное полномочие президент предложил делегировать МВД, равно как и существенно расширить перечень преступлений, влекущих за собой — в дополнение к тюремному заключению — еще и изгнание из страны по его окончании. Теперь это наказание будет грозить не только за террористическую деятельность, но и за тяжкие преступления против государства и распространение наркотических средств.

Но самым, пожалуй, интересным моментом в законопроекте видится пункт 4 статьи 12 «Основания приобретения гражданства Российской Федерации», который гласит: «… в результате выбора гражданства Российской Федерации при изменении государственной границы Российской Федерации (оптации)».

Весьма красноречиво, не правда ли? Но в подробности мы вдаваться не станем…

А если говорить в целом, то одним из ярких примеров востребованности этого новшества в российском законодательстве можно уверенно назвать пример Донбасса и сотен тысяч его жителей, уже пожелавших стать россиянами.