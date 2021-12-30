Захарова осудила Запад за вмешательство в дела Мали: имеют право самостоятельно выбирать партнеров

Москва, 30 декабря. Власти Мали имеют право на поиск надежных партнеров для защиты от террористов, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала совместное заявление 12 стран Европы, осудивших присутствие «ЧВК Вагнера» на территории африканского государства. Сотрудник внешнеполитического ведомства рекомендовала чиновникам ЕС ознакомиться с коммюнике правительства в Бамако, где опровергаются подобные сообщения.

«Мы считаем, что малийские власти имеют право на поиск надежных партнеров для обеспечения территориальной целостности своей страны, а попытки в нажимном ключе повлиять на их выбор являются классическим проявлением вмешательства во внутренние дела суверенного государства… Возможно, бывшие колонизаторы забылись, но сегодня африканские государства независимые. Они имеют право определять свою внешнюю и внутреннюю политику, своих партнеров, делая это на основе международного права, но самостоятельно», — сказала она в ходе мероприятия.

Communiqué du Gouvernement du Mali suite à la publication sur les réseaux sociaux d’un communiqué de certains partenaires sur un prétendu déploiement d’une société de sécurité privée pic.twitter.com/mEjUjQEQRI — Amb. Abdoulaye Diop (@AbdoulayeDiop8) December 24, 2021

При этом Мария Захарова добавила, что Бамако поддерживается историческим и надежным союзником — Российской Федерацией.

«Происходит это в сотрудничестве исключительно на межгосударственном уровне, в том числе в работе по повышению боевых возможностей национальных вооруженных сил и правоохранительных органов. Со своей стороны, мы намерены и далее оказывать малийцам необходимое военное, военно-техническое сотрудничество. Еще раз подчеркну — по государственной линии для укрепления их собственного потенциала для противодействия террористам», — объяснила официальный представитель МИД РФ.

В то же время Российская Федерация, помимо повышения оборонного потенциала войск африканской страны, продолжает отправлять жителям новогодние подарки и сладости. Не так давно тяжелый транспортный самолет Ил-76 доставил в Бамако тульские пряники, которые раздали школьникам и воспитанникам детских садов.

Жители республики благодарят Москву за оказываемую помощь, а также поддерживают местное правительство, наладившее контакт с давним союзником и активно развивающее двусторонние отношения.