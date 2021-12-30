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Британские бары несут серьезные потери из-за штамма «Омикрон»

Экономика
Британские бары несут серьезные потери из-за штамма «Омикрон»
pixabay.com/PD

Лондон, 30 декабря. Ограничения, введенные в Великобритании из-за штамма коронавируса «Омикрон», привели к серьезным потерям заведений общепита, которые были вынуждены закрыться на время праздников, пишет Independent.

Британская торговая ассоциация в сфере гостеприимства подсчитала, что каждый паб или ресторан в среднем потерял 10,3 тысячи фунтов стерлингов за неделю рождественских праздников. Выручка общепита в это Рождество оказалась на 60% ниже, чем в докризисном 2019 году. Некоторые пабы не смогут продолжить работу без дополнительной поддержки со стороны государства, предупреждают представители отрасли.

Повсеместная отмена мероприятий в заведениях общепита началась в Великобритании на фоне активного распространения омикрон-штамма. В последние дни в королевстве фиксируется по 100 тысяч заболеваний в сутки. Премьер-министр Борис Джонсон заявил перед Рождеством, что ввел систему COVID-пропусков в заведениях, вместимость которых составляет более ста человек. Отменить праздничные мероприятия из-за коронавируса была вынуждена и королевская семья.

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великобритания общепит коронавирус омикрон
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