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Ла-Пас, Кочабамба и Эль-Альто отменили празднование Нового года

Весь мир
Ла-Пас, Кочабамба и Эль-Альто отменили празднование Нового года
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Ла-Пас, 30 декабря. Власти трех крупнейших городов Боливии отменили новогодние праздники из-за увеличения количества случаев заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает новостной сайт Infobae.

Власти Ла-Паса, Кочабамбы и Эль-Альто отменили мероприятия, посвященные празднованию Нового года, после того как в стране было зарегистрировано самый высокий ежедневный прирост случаев заражения вирусом COVID-19 с начала пандемии — 4,9 тыс. До этого подобные меры ввели в Санта-Крус. Город больше других затронула инфекция: там фиксируют более 60% от всех случаев заражения.

«Пандемия обостряется, жизнь превыше всего! Лучше предотвратить заболевания сейчас, чем потом сожалеть», — заявил мэр Ла-Паса Иван Ариас.

Боливия в настоящее время переживает пик заболеваний коронавирусом. Министр здравоохранения Джейсон Ауза объяснил это ослаблением мер «биологической безопасности». Несмотря на доступность вакцин, уровень иммунизации в Боливии ниже 60%. По состоянию на 30 декабря в стране зафиксированного 585,6 тыс. случаев заражения COVID-19, и 19,6 тыс. человек умерли.

В середине декабря президент Боливии Луис Арсе подписал указ, согласно которому с 1 января 2022 года во всех общественных местах необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации. Это решение вызвало протесты в Ла-Пасе и Санта-Крусе, а в ряде центров вакцинации образовались длинные очереди.

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