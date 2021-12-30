Романцев считает, что «Спартаку» не стоило продавать Ломовицкого «Рубину»

Москва, 30 декабря. Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев не одобрил решение руководства красно-белых продать полузащитника Александра Ломовицкого.

Заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев считает «поспешным шагом» решение «Спартака» продать 23-летнего Александра Ломовицкого казанскому «Рубину». Соответствующее мнение бывший наставник красно-белых озвучил в разговоре с журналистами издания «Спорт-Экспресс».

«Парень не без способностей, думающий, техничный. Не зря он уже в 20 лет дебютировал в «Спартаке». Я видел несколько матчей, которые он провел очень качественно. Возможно, от него ждали более быстрого прогресса, а потому отправляли в аренду в «Арсенал» и «Химки»», — подчеркнул Романцев.