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Романцев считает, что «Спартаку» не стоило продавать Ломовицкого «Рубину»
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Романцев считает, что «Спартаку» не стоило продавать Ломовицкого «Рубину»

Спорт
Романцев считает, что «Спартаку» не стоило продавать Ломовицкого «Рубину»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 30 декабря. Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев не одобрил решение руководства красно-белых продать полузащитника Александра Ломовицкого.

Заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев считает «поспешным шагом» решение «Спартака» продать 23-летнего Александра Ломовицкого казанскому «Рубину». Соответствующее мнение бывший наставник красно-белых озвучил в разговоре с журналистами издания «Спорт-Экспресс».

«Парень не без способностей, думающий, техничный. Не зря он уже в 20 лет дебютировал в «Спартаке». Я видел несколько матчей, которые он провел очень качественно. Возможно, от него ждали более быстрого прогресса, а потому отправляли в аренду в «Арсенал» и «Химки»», — подчеркнул Романцев.

О переходе Ломовицкого накануне сообщила пресс-служба «Рубина». Воспитанник «Спартака» заключил с казанским клубом контракт до 2026 года.

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