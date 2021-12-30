Сотрудники ГИБДД в Брянской области вызволили семью из перевернувшегося автомобиля

Брянск, 30 декабря. Благодаря инспекторам дорожно-патрульной службы ДТП в Клинцовском районе Брянской области обошлось без пострадавших.

По данным местного ГИБДД, на 176-м километре автотрассы Брянск — Новозыбков Nissan съехал с дороги и перевернулся. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, которые помогли застрявшим людям благополучно выбраться из машины, сообщают «Брянские новости».

Как отметила одна из спасенных, сотрудники ГИБДД подъехали очень быстро, помогли вызвать эвакуатор и согрели ее с мужем в своем автомобиле. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ФАН сообщал, как сотрудники ГИБДД по Калининскому району Твери помогли оперативно доставить в клинику женщину-водителя, которой стало плохо. Без их сопровождения с включенными спецсигналами пробиться через пробки к больнице было бы невозможно. Медики оказали женщине своевременную помощь.