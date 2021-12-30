Порошина вспомнила, как ей пришлось искать в сугробе пачку пельменей

Москва, 30 декабря. Актриса Мария Порошина вспомнила о курьезном случае, который произошел с ней на съемках новогодней ленты «Четвертое желание». Съемочная группа жестко разыграла артистку из-за любви к пельменям.

В начале 2000-х Порошина снималась в новогоднем фильме параллельно с работой над сериалом «Бригада». Съемки «Четвертого желания» шли в заснеженном поселке под Ханты-Мансийском, и из-за совмещения двух проектов звезде кино приходилось постоянно летать в Москву и обратно. При этом в регионе актрисе очень понравились местные пельмени, поэтому она постоянно возила их в столицу.

«Вот я и закупала в Москву пачек по 15. Об этой моей страсти все знали. В магазинах, видя меня, уже улыбались: «Что, опять за пельменями?»» — рассказала знаменитость в интервью «7Дней».

Съемочная группа «Четвертого желания» тоже знала об этой страсти Порошиной и использовала ее любовь к пельменям для розыгрыша. В последней сцене актриса должна была искать в снегу синий новогодний шарик. Артистка рылась в сугробе, а коллеги командовали ей, в каком направлении нужно копать.

«Мне кричат: «Копай на два метра правей». Опять ничего нету. Вдруг чувствую — веревка! Слышу: «Тяни за веревку!» Тяну и достаю... пачку пельменей. Группа начала хохотать, а я не понимаю, что делать?!» — вспомнила звезда отечественного кино.

Как пояснила Порошина, в кино нужно играть, пока не скажут «Стоп!». Актриса продолжила тянуть за веревку и обнаружила заветный синий шарик, а также бутылку шампанского. Группа хором поздравила ее с последним съемочным днем. Примечательно, что некоторые кадры с розыгрышем включили в фильм.

Ранее Порошина показала редкие кадры с маленьким сыном, на которых он играет с сестрой. Актриса скрывает от публики имя отца мальчика.