Военкор Поддубный о фильме «Гранит»: «Американцы сражаются за «демократию», а мы — за справедливость»

Известный российский журналист, военный корреспондент, работавший во многих горячих точках, специалист по Африке и Ближнему Востоку Евгений Поддубный поделился с ФАН впечатлениями о фильме «Гранит». Премьера картины (режиссер Денис Нейманд по сценарию Владимира Измайлова) состоялась несколько дней назад на телеканале НТВ.

В фильме «Гранит» (картина носит название по позывному главного героя) рассказывается, как российские инструкторы не только помогают создавать боеспособные вооруженные силы в стремящихся к независимости африканских государствах, но и спасают местное население от террористов, вскормленных на западные деньги.

кадр из фильма «Гранит» /

По мнению военкора Поддубного, такие фильмы, как «Гранит», — это не просто качественное жанровое кино, но и серьезные произведения, несущие важный посыл.

«Фильм «Гранит» — продолжение таких картин, как «Шугалей», «Турист» и «Солнцепек», — отметил Поддубный в комментарии ФАН. — Могу повторить то, что я в той или иной форме уже говорил. Такого рода фильмы, помимо того, что просто интересны, еще и очень полезны. Они выполняют важную задачу — еще раз напомнить зрителям о нашей правде. Фраза из фильма «Турист» вообще может стать хорошим девизом всех перечисленных мною лент, в том числе фильма «Гранит»: «Американцы сражаются за «демократию», а мы — за справедливость». Мне эта фраза очень запала в сердце. А «Гранит» — он о людях, у которых есть сердце, о людях, которым небезразлично чуждое горе. И мне кажется, образ главного героя, созданный в этом фильме, — это такое очень верное описание русского человека».

Премьера фильма «Гранит» состоялась на телеканале НТВ, картина доступна на видеохостинге YouTube. В картине звучит песня известного российского исполнителя Сергея Шнурова.