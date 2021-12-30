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Шура объяснил, почему пока не готов стать отцом

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 15:15
Шоу-бизнес
Шура объяснил, почему пока не готов стать отцом
instagram.com  /  @shuramedvedev

Москва, 30 декабря. Популярный певец Шура давно хочет обзавестись наследниками, но все не решается на этот шаг. Он признался, что боится, что «не потянет» ребенка.

Артист отметил, что малыш — достаточно дорогое удовольствие. Дело не только в оплате услуг суррогатной матери, но и в дальнейшем обеспечении ребенка. Шура не зарабатывает столько, как его некоторые коллеги, например Николай Басков и Филипп Киркоров.

«Я хочу, чтобы мой ребенок рос красиво и достойно. Сейчас я закончу ремонт в квартире, и мы посмотрим», — рассказал певец в шоу «Алена, блин!».

Также его беспокоит здоровье. Шура долгое время лечился от рака. А прежде он злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Все это, по его мнению, может сказаться на здоровье наследника.

«Никто из врачей не даст гарантию, что ребенок будет здоровым. Я очень боюсь! Но я уже к этому иду. Годик точно нужно пролечиться, проколоться, не пить алкоголь и ничего не принимать, а там — посмотрим», — добавил артист, говоря о своей готовности стать отцом.

Певец неоднократно говорил, что мечтает о наследнике. Но боится, что с таким здоровьем, как у него, малыш может унаследовать различные болезни.

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Все новости / Шоу-бизнес / Шура объяснил, почему пока не готов стать отцом
дети шура личная жизнь
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