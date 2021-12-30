Шура объяснил, почему пока не готов стать отцом

Москва, 30 декабря. Популярный певец Шура давно хочет обзавестись наследниками, но все не решается на этот шаг. Он признался, что боится, что «не потянет» ребенка.

Артист отметил, что малыш — достаточно дорогое удовольствие. Дело не только в оплате услуг суррогатной матери, но и в дальнейшем обеспечении ребенка. Шура не зарабатывает столько, как его некоторые коллеги, например Николай Басков и Филипп Киркоров.

«Я хочу, чтобы мой ребенок рос красиво и достойно. Сейчас я закончу ремонт в квартире, и мы посмотрим», — рассказал певец в шоу «Алена, блин!».

Также его беспокоит здоровье. Шура долгое время лечился от рака. А прежде он злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Все это, по его мнению, может сказаться на здоровье наследника.

«Никто из врачей не даст гарантию, что ребенок будет здоровым. Я очень боюсь! Но я уже к этому иду. Годик точно нужно пролечиться, проколоться, не пить алкоголь и ничего не принимать, а там — посмотрим», — добавил артист, говоря о своей готовности стать отцом.

Певец неоднократно говорил, что мечтает о наследнике. Но боится, что с таким здоровьем, как у него, малыш может унаследовать различные болезни.