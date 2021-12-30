Литовкин: заявление Литвы о требованиях НАТО к России недостойны внимания Москвы

Москва, 30 декабря. Москва не должна реагировать на антироссийские высказывания министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, призвавшего НАТО не давать России гарантий безопасности. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

В середине декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, Москва призывает Североатлантический альянс отказаться от ведения любой военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. При этом в Белом доме некоторые из предложений российской стороны сочли полезными. Однако 28 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что НАТО должна отвергнуть предложения России и выдвинуть Москве собственные требования, передает интернет-издание «Народные новости».

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал заявление Анушаускаса, отметив, что России не следует реагировать на подобные высказывания, так как Литва является малозначимой шестеренкой в механизме Североатлантического альянса.

«Россия будет разговаривать с НАТО, с ОБСЕ и США — вот достойные собеседники России. А Литва — шестеренка в механизме Североатлантического альянса. Отвечать на заявление литовского деятеля, который пытается показать свою крутость, никто не будет», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. По его словам, российская сторона намерена достичь конкретных договоренностей с США по этому вопросу, передает «Царьград».