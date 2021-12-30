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Обозреватель Руст: «Худшее для Украины еще впереди»

Политика
Обозреватель Руст: «Худшее для Украины еще впереди»
Новостное агентство «Харьков».  / 

Киев, 30 декабря. Сразу после начала нового 2022 года Украина столкнется с серьезными проблемами в энергетике и большими убытками от сокращения транзита российского газа. Такое мнение высказал обозреватель Артемий Руст. Транзит голубого топлива через Украину сократился за счет наращивания прокачки газа по новым маршрутам — через «Северный» и «Турецкий» потоки. Они оказались для «Газпрома» значительно выгоднее экономически, сообщает издание «Русские Онлайн». Обозреватель Артемий Руст объяснил, почему начало следующего года окажется крайне неприятным для Киева.

«В Новом году для Украины складывается пренеприятная ситуация. "Газпром" уже отчитался о выполнении всех своих газовых обязательств перед Киевом за 2021 год и тут же сократил прокачку газа на 20%. Вероятнее всего, в январе "Газпром" не станет увеличивать транзит газа через Украину, а продолжит его сокращать за счет увеличения поставок по альтернативным маршрутам», — пояснил эксперт. 

В результате бюджет Украины недосчитается значительных средств, без того шаткая энергетическая ситуация будет близка к катастрофе. Так украинский маршрут будет оставаться запасным, пока не выйдет из строя по естественным причинам, заключил Руст.

Ранее ФАН рассказывал о снижении транзита газа через Украину. По сообщению «Оператора ГТС Украины», подача голубого топлива через территорию страны сократилась на 20%.

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украина газ энергетика транзит газа
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