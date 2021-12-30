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Ростуризм придумал механизм возмещения затрат клиентам при крахе турфирм

Экономика
Ростуризм придумал механизм возмещения затрат клиентам при крахе турфирм
pexels.com  /  Asad Photo Maldives

Москва, 30 декабря. Россияне в 2022 году могут рассчитывать на получение новой выплаты, если в стране будет принят соответствующий закон, сообщает KONKURENT.RU.

Глава Ростуризма Зарина Догузова выступила с инициативой о внесении поправки в законодательство, позволяющей клиентам турфирм частично возместить свои затраты на покупку путевок в компаниях, которые обанкротились. Получение выплаты должно быть гарантировано законом.

Догузова отметила, что сейчас в России нет механизма, позволяющего людям получать значительную компенсацию при крахе турфирм, либо возмещать каким-либо образом существенную часть своих затрат.

Изменения в законе защитят, в первую очередь, семьи с невысокими доходами, поскольку позволят им рассчитывать на возмещение полной стоимости бюджетной путевки, либо получить выплату, в значительной степени компенсирующей затраты на более дорогой тур. Размер компенсации пока обсуждается.

«Ее размер еще определяется, но сейчас мы видим ее в размере 40 тысяч рублей на человека – столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора», – пояснила Догузова.

Ростуризм предлагает создать фонд коллективной ответственности, в который туристические компании будут перечислять по 250 рублей с каждого клиента. Выплаты при банкротстве турфирм будут осуществляться из этого фонда.

Мировой туризм сможет вернуться к допандемийным показателям к 2023 году. Такое заявление сделал генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили.

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россия ростуризм путевки
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