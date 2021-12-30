Министр экономики ФРГ Хабек: сертификация «СП-2» проходит по закону

Берлин, 30 декабря. Возможные санкции против России из-за газопровода «Северный поток — 2» будут следствием политического решения. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Министр экономики прокомментировал сертификацию проекта. По словам Хабека, процедура «СП-2» проходит по закону. Глава ведомства уточнил, что ФРГ является правовым государством.

«В настоящее время «Северный поток — 2» достроен и даже заполнен газом. Предстоит выдача разрешения, даже двух — Федерального сетевого агентства, которое находится под надзором моего ведомства (Минэкономики ФРГ — Прим.ред.), и европейского ведомства. И это разрешение проверяется в соответствии с законом», — говорится в комментарии вице-канцлера.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация с газопроводом вышла из технической плоскости. Москва считает политическим вопрос о сроках сертификации, добавил дипломат.