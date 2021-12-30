Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 15:26
15:24
Весь мир
Захарова осудила Запад за вмешательство в дела Мали: имеют право самостоятельно выбирать партнеров
15:22
Общество
Реалистично и натурально: политолог Ортега объяснил, почему россиянам следует посмотреть фильм «Гранит»
15:19
Экономика
Британские бары несут серьезные потери из-за штамма «Омикрон»
15:17
Общество
Комтранс Петербурга снова перенес открытие вестибюля станции «Технологический институт — 1»
15:16
Общество
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 74,5 миллиона россиян
15:15
Происшествия
В Иваново подростки напали на полицейских и обокрали служебную машину
15:14
Общество
Тысячи учеников в Подмосковье приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Битвы за Москву
15:13
Спорт
Романцев считает, что «Спартаку» не стоило продавать Ломовицкого «Рубину»
15:11
Общество
Мэр Махачкалы Дадаев показал новогоднее шоу дронов
15:10
Общество
Голикова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Министр экономики ФРГ Хабек: сертификация «СП-2» проходит по закону

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 14:43
Политика
Министр экономики ФРГ Хабек: сертификация «СП-2» проходит по закону
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Берлин, 30 декабря. Возможные санкции против России из-за газопровода «Северный поток — 2» будут следствием политического решения. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Министр экономики прокомментировал сертификацию проекта. По словам Хабека, процедура «СП-2» проходит по закону. Глава ведомства уточнил, что ФРГ является правовым государством.

«В настоящее время «Северный поток — 2» достроен и даже заполнен газом. Предстоит выдача разрешения, даже двух — Федерального сетевого агентства, которое находится под надзором моего ведомства (Минэкономики ФРГ — Прим.ред.), и европейского ведомства. И это разрешение проверяется в соответствии с законом», — говорится в комментарии вице-канцлера.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация с газопроводом вышла из технической плоскости. Москва считает политическим вопрос о сроках сертификации, добавил дипломат.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Министр экономики ФРГ Хабек: сертификация «СП-2» проходит по закону
сертификация сп-2 хабек
Комментировать