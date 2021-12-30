Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 15:26
15:24
Весь мир
Захарова осудила Запад за вмешательство в дела Мали: имеют право самостоятельно выбирать партнеров
15:22
Общество
Реалистично и натурально: политолог Ортега объяснил, почему россиянам следует посмотреть фильм «Гранит»
15:19
Экономика
Британские бары несут серьезные потери из-за штамма «Омикрон»
15:17
Общество
Комтранс Петербурга снова перенес открытие вестибюля станции «Технологический институт — 1»
15:16
Общество
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 74,5 миллиона россиян
15:15
Происшествия
В Иваново подростки напали на полицейских и обокрали служебную машину
15:14
Общество
Тысячи учеников в Подмосковье приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Битвы за Москву
15:13
Спорт
Романцев считает, что «Спартаку» не стоило продавать Ломовицкого «Рубину»
15:11
Общество
Мэр Махачкалы Дадаев показал новогоднее шоу дронов
15:10
Общество
Голикова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Валентина Легкоступова интуитивно чувствовала свою скорую смерть

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 15:16
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова интуитивно чувствовала свою скорую смерть
instagram.com  /  @legkostupovavalentina

Москва, 30 декабря. Певица Валентина Легкоступова предчувствовала, что скоро уйдет из жизни. Об этом рассказал вдовец артистки — яхтсмен Юрий Фирсов.

Говоря о смерти жены, последний муж исполнительницы хита «Ягода-малина» предположил, что каждому отведен свой срок. Уход супруги из жизни Фирсов считает фатальным стечением обстоятельств.

«Валя как будто интуитивно чувствовала уход, часто заговаривала о смерти», — вспомнил яхтсмен в интервью NEWS.ru.

По словам вдовца, уже после смерти жены он обнаружил в боковом кармане ее сумки книжку о том, как правильно причащаться и исповедоваться перед кончиной. Как показалось Фирсову, Легкоступова будто знала, что скоро уйдет из жизни.

Яхтсмен добавил, что со временем его боль от утраты супруги притупилась, хотя мысли о ней приходят в его голову каждый день. Однако за полтора года вдовец начал смиряться с трагедией и вспоминает о певице только хорошее.

«Новую любовь не встретил, но надеюсь, что встречу. Спасает работа, занимаюсь, так сказать, восстановлением своего финансового положения», — поделился Фирсов.

Ранее последний муж Легкоступовой отказался от наследства жены в пользу ее детей и матери. Вдовец предположил, что покойной исполнительнице был бы приятен такой поступок.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Валентина Легкоступова интуитивно чувствовала свою скорую смерть
певица легкоступова фирсов
Комментировать