Валентина Легкоступова интуитивно чувствовала свою скорую смерть

Москва, 30 декабря. Певица Валентина Легкоступова предчувствовала, что скоро уйдет из жизни. Об этом рассказал вдовец артистки — яхтсмен Юрий Фирсов.

Говоря о смерти жены, последний муж исполнительницы хита «Ягода-малина» предположил, что каждому отведен свой срок. Уход супруги из жизни Фирсов считает фатальным стечением обстоятельств.

«Валя как будто интуитивно чувствовала уход, часто заговаривала о смерти», — вспомнил яхтсмен в интервью NEWS.ru.

По словам вдовца, уже после смерти жены он обнаружил в боковом кармане ее сумки книжку о том, как правильно причащаться и исповедоваться перед кончиной. Как показалось Фирсову, Легкоступова будто знала, что скоро уйдет из жизни.

Яхтсмен добавил, что со временем его боль от утраты супруги притупилась, хотя мысли о ней приходят в его голову каждый день. Однако за полтора года вдовец начал смиряться с трагедией и вспоминает о певице только хорошее.

«Новую любовь не встретил, но надеюсь, что встречу. Спасает работа, занимаюсь, так сказать, восстановлением своего финансового положения», — поделился Фирсов.

Ранее последний муж Легкоступовой отказался от наследства жены в пользу ее детей и матери. Вдовец предположил, что покойной исполнительнице был бы приятен такой поступок.